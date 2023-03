Stalla per bufale a impatto zero per l’ambiente, a Cancello ed Arnone una smart farm automatizzata (Di giovedì 30 marzo 2023) Una nuova linea tecnologica che parte dal benessere animale per offrire prodotti di alto livello qualitativo e di sicurezza, e che, proprio grazie ad un controllo degli animali e della loro alimentazione, riesce anche a diminuire l’impatto ambientale dell’allevamento. È la mission del Lenza Lunga, sperimentato dalla società agricola Lenza Lunga a Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta. Tutto nasce dalla collaborazione tra Lenza Lunga, l’Università degli Studi di Napoli Federico II con il CeSma (Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati), il dipartimento di Medicina Veterinaria e produzione animale della Federico II e la società Gematica, con il supporto di TecUp e Knowledge For Business.La sinergia ha permesso di sperimentare una smart farm bufalina perfettamente tecnologizzata grazie a ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 marzo 2023) Una nuova linea tecnologica che parte dal benessere animale per offrire prodotti di alto livello qualitativo e di sicurezza, e che, proprio grazie ad un controllo degli animali e della loro alimentazione, riesce anche a diminuire l’ambientale dell’allevamento. È la mission del Lenza Lunga, sperimentato dalla società agricola Lenza Lunga aed, in provincia di Caserta. Tutto nasce dalla collaborazione tra Lenza Lunga, l’Università degli Studi di Napoli Federico II con il CeSma (Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati), il dipartimento di Medicina Veterinaria e produzione animale della Federico II e la società Gematica, con il supporto di TecUp e Knowledge For Business.La sinergia ha permesso di sperimentare unabufalina perfettamente tecnologizzata grazie a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PupiaTv : Ambiente, a Cancello ed Arnone la stalla per bufale a 'impatto zero' (30.03.23) - PupiaTv : Ambiente, a Cancello ed Arnone la stalla per bufale a “impatto zero” - awabe79 : Ho appena parlato con un amico allevatore di bovini da carne. 40 ettari di pascolo utili per il 'fieno' .Compra i v… - infoiteconomia : Innovazione, a Cancello ed Arnone la prima stalla per bufale a impatto zero per l’ambiente in Campaia - agamb3r : La #carne artificiale potrebbe avere un forte impatto sull'ambiente. Molti i dubbi per la salute. Ma il rischio pi… -