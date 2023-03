Stadio Milan, due nuovi problemi: le ultime (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Milan sta cercando di lavorare anche sul fronte nuovo Stadio con Cardinale in prima linea, ma ora sarebbero sorti altri due problemi Il Milan sta cercando di lavorare anche sul fronte nuovo Stadio con Cardinale in prima linea, ma ora sarebbero sorti altri due problemi. I centristi si sono schierati contro lo Stadio a La Maura: ora su 31 consiglieri, sono 20 i contrari. L’altra è che il tribunale ha sconfessato il Comune che aveva detto no al referendum contro l’abbattimento di San Siro. Lo scrive La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Ilsta cercando di lavorare anche sul fronte nuovocon Cardinale in prima linea, ma ora sarebbero sorti altri dueIlsta cercando di lavorare anche sul fronte nuovocon Cardinale in prima linea, ma ora sarebbero sorti altri due. I centristi si sono schierati contro loa La Maura: ora su 31 consiglieri, sono 20 i contrari. L’altra è che il tribunale ha sconfessato il Comune che aveva detto no al referendum contro l’abbattimento di San Siro. Lo scrive La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

