Stadio Maradona, quasi 800mila tifosi in stagione: quanto ha incassato il Napoli! (Di giovedì 30 marzo 2023) Una delle forze in più del Napoli di quest’anno è stato senz’altro il pubblico del Maradona. Invogliato da una squadra che gioca un calcio meraviglioso, la tifoseria napoletana è tornata a gremire l’impianto di Fuorigrotta così come non accadeva da anni. Presenze spettatori Stadio Maradona Ebbene, secondo alcune stime effettuate dal Corriere dello Sport, sono quasi 800mila gli spettatori che in questa stagione hanno affollato lo Stadio Maradona, numero destinato a crescere e sfondare il muro del milione di spettatori. A sorridere sono così anche le casse del botteghino, che hanno portato in dote al club cifre da capogiro. Curva Stadio Maradona Ecco quanto evidenziato: L’isola del tesoro ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 marzo 2023) Una delle forze in più del Napoli di quest’anno è stato senz’altro il pubblico del. Invogliato da una squadra che gioca un calcio meraviglioso, la tifoseria napoletana è tornata a gremire l’impianto di Fuorigrotta così come non accadeva da anni. Presenze spettatoriEbbene, secondo alcune stime effettuate dal Corriere dello Sport, sonogli spettatori che in questahanno affollato lo, numero destinato a crescere e sfondare il muro del milione di spettatori. A sorridere sono così anche le casse del botteghino, che hanno portato in dote al club cifre da capogiro. CurvaEccoevidenziato: L’isola del tesoro ...

