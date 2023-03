Stadio di Firenze, Renzi attacca Nardella e Meloni: «Lo paghino i privati, il Pnrr va usato per finanziarie scuole e case popolari» (Di giovedì 30 marzo 2023) Matteo Renzi torna all’attacco di Dario Nardella e Giorgia Meloni sui fondi del Pnrr per gli stadi Venezia e Firenze. Per il leader di Italia Viva si tratta di un «regalo agli euroscettici e un autogol dell’Ue». Così facendo «Olanda e Germania potranno dire: perché con le nostre tasse dobbiamo pagare lo Stadio della Fiorentina?». Le opere al centro della polemica sono il Bosco dello Sport, l’area su cui dovrebbe sorgere il nuovo Stadio di Venezia, per una spesa di 304 milioni di euro, di cui 94 finanziati dal Recovery, e il rinnovo dello Stadio “Artemio Franchi”, per cui Firenze punta a ricevere 95 milioni di euro di fondi pubblici. Secondo Renzi, progetti come questi che nn hanno finalità sociale si devono pagare ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) Matteotorna all’attacco di Darioe Giorgiasui fondi delper gli stadi Venezia e. Per il leader di Italia Viva si tratta di un «regalo agli euroscettici e un autogol dell’Ue». Così facendo «Olanda e Germania potranno dire: perché con le nostre tasse dobbiamo pagare lodella Fiorentina?». Le opere al centro della polemica sono il Bosco dello Sport, l’area su cui dovrebbe sorgere il nuovodi Venezia, per una spesa di 304 milioni di euro, di cui 94 finanziati dal Recovery, e il rinnovo dello“Artemio Franchi”, per cuipunta a ricevere 95 milioni di euro di fondi pubblici. Secondo, progetti come questi che nn hanno finalità sociale si devono pagare ...

