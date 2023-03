“Sta male…” Sinisa Mihajlovi? | il dolore della moglie Arianna I fan si stringono tutti attorno a lei

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 marzo 2023) È un periodo di grandeperRapaccioni, ladi?. La donna infatti in queste ore si è sfogata sui social perché non sta bene. Com’è noto, la donna ha perso il marito il 16 dicembre scorso per via di una terribile malattia. L’ex calciatore infatti, è deceduto a causa di una grave forma di leucemia. In molti ricorderanno quel tragico periodo del 2019, quando l’allenatore del Bologna Calcio ha deciso di raccontare aquello che gli stava succedendo. In quel caso, per la prima volta nella storia, si è visto in lacrime di fronte alle telecamere, rassicurandoche avrebbe combattuto e che avrebbe sconfitto il cancro. Poi il peggioramento a fine 2022 e la morte. Una cosa che ha sconvolto ...