Squalificato a vita arbitro dominicano: ecco come truccava le partite (Di giovedì 30 marzo 2023) ROMA - Fabian Carrero , arbitro di tennis della Repubblica Dominicana, è stato Squalificato a vita per aver manipolato i risultati di alcune partite nel 2019: si è scoperto infatti che il direttore di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 marzo 2023) ROMA - Fabian Carrero ,di tennis della Repubblica Dominicana, è statoper aver manipolato i risultati di alcunenel 2019: si è scoperto infatti che il direttore di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Tennis, arbitro dominicano truccava punteggio degli incontri: squalificato a vita - Antoine69019356 : @Anto_Fiordelisi Ma dico Io tu sei uscita il tuo fidanzato e' stato squalificato ma dico Io godetevi la vostra vita… - rm1098j : @HRC_MotoGP Sei dei vermi ???????? Marquez deve essere squalificato per tutta la vita - Daniela98204221 : RT @Giulia4__: L'unico finalista uomo che meritava il posto in finale. Ingiustamente squalificato ma non importa perché EDOARDO DONNAMARIA… - Edy28314928 : RT @Giulia4__: L'unico finalista uomo che meritava il posto in finale. Ingiustamente squalificato ma non importa perché EDOARDO DONNAMARIA… -

Squalificato a vita arbitro dominicano: ecco come truccava le partite ROMA - Fabian Carrero , arbitro di tennis della Repubblica Dominicana, è stato squalificato a vita per aver manipolato i risultati di alcune partite nel 2019: si è scoperto infatti che il direttore di gara ha commesso 16 violazioni del programma anti - corruzione del tennis in ... Tennis, arbitro dominicano truccava punteggio degli incontri: squalificato a vita Ancora un intervento da parte dell'International Tennis Integrity Agency, che continua a combattere il match fixing. Un arbitro di tennis della Repubblica Dominicana è stato squalificato a vita per aver manipolato il punteggio di alcune partite nel 2019. Fabian Carrero , questo il nome del giudice di sedia, ha commesso 16 violazioni del programma anti - corruzione del ... Paolo Di Canio: il politicamente scorretto del calcio ...che La Gazzetta dello Sport diede a Scarpi e in generale per aver praticamente salvato la vita al ... in Premier League, fu squalificato per aver spinto e fatto cadere durante un match l'arbitro Paul ... ROMA - Fabian Carrero , arbitro di tennis della Repubblica Dominicana, è statoper aver manipolato i risultati di alcune partite nel 2019: si è scoperto infatti che il direttore di gara ha commesso 16 violazioni del programma anti - corruzione del tennis in ...Ancora un intervento da parte dell'International Tennis Integrity Agency, che continua a combattere il match fixing. Un arbitro di tennis della Repubblica Dominicana è statoper aver manipolato il punteggio di alcune partite nel 2019. Fabian Carrero , questo il nome del giudice di sedia, ha commesso 16 violazioni del programma anti - corruzione del ......che La Gazzetta dello Sport diede a Scarpi e in generale per aver praticamente salvato laal ... in Premier League, fuper aver spinto e fatto cadere durante un match l'arbitro Paul ... Truccava gli incontri, squalificato a vita l'arbitro di tennis: Facilitava ... Sport Fanpage Squalificato a vita arbitro dominicano: ecco come truccava le partite ROMA - Fabian Carrero, arbitro di tennis della Repubblica Dominicana, è stato squalificato a vita per aver manipolato i risultati di alcune partite nel 2019: si è scoperto infatti che il direttore di ... Truccava gli incontri, squalificato a vita l’arbitro di tennis: “Facilitava vincite sulle scommesse” Un arbitro ha truccato i punteggi di 16 incontri con l’obiettivo di facilitare vincite nelle scommesse: Fabián Carrero squalificato a vita ... ROMA - Fabian Carrero, arbitro di tennis della Repubblica Dominicana, è stato squalificato a vita per aver manipolato i risultati di alcune partite nel 2019: si è scoperto infatti che il direttore di ...Un arbitro ha truccato i punteggi di 16 incontri con l’obiettivo di facilitare vincite nelle scommesse: Fabián Carrero squalificato a vita ...