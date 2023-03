Sport invernali, l’ex fondista e biathleta russa Anfisa Reztsova colpita da infarto. È in ospedale da una settimana (Di giovedì 30 marzo 2023) Anfisa Reztsova, indimenticata fondista e biathleta di fine anni ’80 – inizio anni ’90, ha svelato al pubblico di essere stata vittima di un infarto la scorsa settimana. L’oggi cinquantottenne originaria dell’Oblast di Vladimir, situata appena a Oriente rispetto alla capitale Mosca, ha comunicato l’accaduto solo una volta che le sue condizioni si sono stabilizzate. “Sono in ospedale da diversi giorni. Ormai è più di una settimana che i medici si prendono cura di me, portandomi avanti e indietro su una sedia a rotelle. Fortunatamente sto recuperando le forze. È successo mentre ero in casa. Sono stata male, ho perso i sensi improvvisamente. Una volta chiamata l’ambulanza, i paramedici hanno appurato che si trattava di un attacco di cuore e mi hanno ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023), indimenticatadi fine anni ’80 – inizio anni ’90, ha svelato al pubblico di essere stata vittima di unla scorsa. L’oggi cinquantottenne originaria dell’Oblast di Vladimir, situata appena a Oriente rispetto alla capitale Mosca, ha comunicato l’accaduto solo una volta che le sue condizioni si sono stabilizzate. “Sono inda diversi giorni. Ormai è più di unache i medici si prendono cura di me, portandomi avanti e indietro su una sedia a rotelle. Fortunatamente sto recuperando le forze. È successo mentre ero in casa. Sono stata male, ho perso i sensi improvvisamente. Una volta chiamata l’ambulanza, i paramedici hanno appurato che si trattava di un attacco di cuore e mi hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VillaDonatello : Vivi gli sport invernali in sicurezza [#Riscoprili] - ShoppingAlertIT : Completo Casual Felpe con cappuccio casual assortite Sport caldi Leggings tinta unita Cinturino elastico Pantaloni… - gianmilan76 : RT @sportface2016: Il monologo di Sofia #Goggia: 'I sogni non bastano, serve il coraggio' - sportface2016 : Il monologo di Sofia #Goggia: 'I sogni non bastano, serve il coraggio' - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di fondo on the beach 2023 - Gli sport invernali approdano sulla spiaggia di Laigueglia: date, info e iscrizioni https… -