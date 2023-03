Sport in TV oggi giovedì 30 marzo: il programma completo (Di giovedì 30 marzo 2023) Giornata di Sport in TV oggi 30 marzo di prima importanza tra il grande tennis e il basket di Eurolega. Il Master 1000 di Miami continua a prendersi la scena. Nella notte è arrivato il passaggio del turno di Jannik Sinner, mentre in giornata vanno in scena gli altri quarti di finale. Chiuderà Alcaraz nella ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Giornata diin TV30di prima importanza tra il grande tennis e il basket di Eurolega. Il Master 1000 di Miami continua a prendersi la scena. Nella notte è arrivato il passaggio del turno di Jannik Sinner, mentre in giornata vanno in scena gli altri quarti di finale. Chiuderà Alcaraz nella ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @Dibbe1963 Meno voti -> non si può essere in tutti i ministeri -> i ministri e i sottosegretari li nomina Meloni ->… - ZZiliani : AVVISO IMPORTANTE (NON È UNO SCHERZO) Oggi il ministro dello sport @andreaabodi, a distanza di 4 mesi dalla caduta… - Meravoglie : @ZZiliani @capuanogio @guardian_sport Paolo.....questo s'è svegliato oggi, dopo che ha difeso a spada tratta e mini… - tuttobiciweb_it : Christina #Jonsson è tornata a metà marzo nella “sua” #Cesenatico. A vent'anni di distanza ha rincontrato la famig… - PianetaMilan : Prima pagina #corrieredellosport : #Juventus sono guai' -