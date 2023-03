Splendida Cornice ospiti 30 marzo: Giuseppe Fiorello, Lillo Petrolo e Sandro Piccinini, stasera su Rai 3 (Di giovedì 30 marzo 2023) stasera su Rai 3, a partire dalle 21.25 Geppi Cucciari presenta Splendida Cornice: anticipazioni e ospiti della puntata del 30 marzo stasera 30 marzo su Rai 3 alle 21:25 nuovo appuntamento con Splendida Cornice, il format di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari, tra gli ospiti ci sarà Giuseppe Fiorello. Il programma prende ispirazione dalla gente e dalle loro storie e spunto dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti. Da piccole perle di ogni forma dell'arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice ma sempre curioso. Oltre a Giuseppe Fiorello negli studi del programma condotto da Geppi Cucciari ci saranno ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 marzo 2023)su Rai 3, a partire dalle 21.25 Geppi Cucciari presenta: anticipazioni edella puntata del 3030su Rai 3 alle 21:25 nuovo appuntamento con, il format di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari, tra glici sarà. Il programma prende ispirazione dalla gente e dalle loro storie e spunto dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti. Da piccole perle di ogni forma dell'arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice ma sempre curioso. Oltre anegli studi del programma condotto da Geppi Cucciari ci saranno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Splendida Cornice anticipazioni 30 marzo: ecco gli ospiti dell’11esima puntata - tuttopuntotv : Splendida Cornice anticipazioni 30 marzo: ecco gli ospiti dell’11esima puntata #SplendidaCornice #GeppiCucciari - Elisabettaaah : RT @GenovaEventi: ?? ?? #Chiese in #Musica | #SaveTheDate ?? Sabato 1 aprile ore 21.00, nella splendida cornice della Chiesa di San Donato,… - alecavo : RT @GenovaEventi: ?? ?? #Chiese in #Musica | #SaveTheDate ?? Sabato 1 aprile ore 21.00, nella splendida cornice della Chiesa di San Donato,… - GenovaEventi : ?? ?? #Chiese in #Musica | #SaveTheDate ?? Sabato 1 aprile ore 21.00, nella splendida cornice della Chiesa di San D… -