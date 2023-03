“Splendida Cornice” | Lillo e Giuseppe Fiorello tra gli ospiti del 30 marzo

(Di giovedì 30 marzo 2023) “”: torna l’appuntamento con il programma di Rai Cultura che parte da una convinzione di fondo, tutto può essere cultura, l’importante è come la usi, stasera 30su Raitre. “” ritorna stasera 30su Raitreed anticipazioni del 30Con ironia, autoironia, citazione e autocitazione, Geppi Cucciari è pronta per una nuova puntata con il programma che parte dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, e da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore. Tornano anche il pubblico votante, i “competenti omonimi”, il professore d’italiano, la band e gli, con il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LorenzoMainieri : @SplendiCornice: alle 21:20 su @RaiTre - conti_carla : @PiazzapulitaLA7 @CarloCalenda Guarderò 'Splendida cornice ' - fondguidocarli : Si parte con la prima riunione operativa insieme al regista che seguirà la XIV edizione del Premio Guido Carli nell… - infoitcultura : Splendida Cornice anticipazioni 30 marzo: ecco gli ospiti dell’11esima puntata - tuttopuntotv : Splendida Cornice anticipazioni 30 marzo: ecco gli ospiti dell’11esima puntata #SplendidaCornice #GeppiCucciari -

... in prima e seconda serata Stasera in TV: I Programmi in prima serata, Giovedì 30 Marzo 2023, Geppi Cuciari ci racconta con ironia e leggerezza del mondo di oggi attraverso i libri,...La festa di fine riprese si è svolta nelladi Villa Magherini Graziani di San Giustino alla presenza dei piccoli attori e delle loro famiglie, in un momento di convivialità e di ...Finalmente dopo tre anni i piccoli atleti del minivolley hanno giocato, domenica 26 marzo 2023, nelladel Polifunzionale e della Palestra Comunale di Villa di Tirano. Dopo tre anni è tornata la festa del minivolley Ben 8 le società presenti coordinate dalla regia del Comitato ...

Splendida cornice, gli ospiti e le anticipazioni di questa sera Today.it

Ecco cosa c'è da vedere in TV stasera Giovedì 30 Marzo 2023, con la nostra Guida TV scegli i Migliori Programmi, le Serie e le Fiction da vedere in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i ...Chi troviamo nel cast di Un passo dal cielo 7 Scopri di seguito tutti protagonisti della nuova stagione della fiction in onda su Rai 1!