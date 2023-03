“Spionaggio per gli Usa”. Bufera in Russia e arresto del giornalista del Wall Street Journal (Di giovedì 30 marzo 2023) Rischia fino a 20 anni di carcere il corrispondente del quotidiano americano Wall Street Journal (Wsj), Evan Gershkovich, arrestato in Russia con l'accusa di «Spionaggio a favore degli Usa». Nei confronti del giornalista, che è cittadino statunitense, il dipartimento investigativo dei Servizi segreti russi (Fsb) ha aperto un procedimento penale ai sensi dell'articolo 276 del Codice penale della Federazione russa (Spionaggio). In base a questo articolo, il reporter rischia fino a 20 anni di carcere. Classe 1991, Gershkovich copre per il Wsj la Russia, l'Ucraina e i Paesi dell'ex Unione sovietica. In precedenza, aveva lavorato per l'agenzia Afp e per il Moscow Times e aveva collaborato per il New York Times. La notizia della scomparsa di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 marzo 2023) Rischia fino a 20 anni di carcere il corrispondente del quotidiano americano(Wsj), Evan Gershkovich, arrestato incon l'accusa di «a favore degli Usa». Nei confronti del, che è cittadino statunitense, il dipartimento investigativo dei Servizi segreti russi (Fsb) ha aperto un procedimento penale ai sensi dell'articolo 276 del Codice penale della Federazione russa (). In base a questo articolo, il reporter rischia fino a 20 anni di carcere. Classe 1991, Gershkovich copre per il Wsj la, l'Ucraina e i Paesi dell'ex Unione sovietica. In precedenza, aveva lavorato per l'agenzia Afp e per il Moscow Times e aveva collaborato per il New York Times. La notizia della scomparsa di ...

