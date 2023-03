Spieghiamo il presunto mistero dei «codici militari americani» nella Tessera sanitaria

(Di giovedì 30 marzo 2023) Torna a circolare su Facebook una vecchia leggenda complottista (per esempio qui, qui, qui, qui e qui): quella deisegretamente presentiitaliana. Stando alla teoria, il nostro Paese sarebbe una sorta di colonia occulta degli Stati Uniti, i quali si sarebbero lasciati sfuggire degli indizi che pochi eletti sarebbero stati in grado di rivelare in Rete. Queiesistono davvero, ma la realtà è un po’ più complessa. Per chi ha fretta: Gli standard di codifica della nostrasi basano su degli standard internazionali di pubblico dominio. La stessa fonte utilizzata, ovvero le specifiche tecniche della, ...

Torna a circolare su Facebook una vecchia leggenda complottista (per esempio qui , qui , qui , qui e qui ): quella dei codici militari americani segretamente presenti nella tessera sanitaria italiana. ...Un giallo riguardante unfurto di idee finito in tribunale di cui si sa pochissimo. Noi ... Che viqui Arrow Prima di spiegarvi come è andata questa storia che ha dell'incredibile vi ...... semplicemente uomo, perché i suoi diritti vengono chiamati diritti dell'uomo Come... Marx sin dal 1844 sembra dare quasi per scontata la critica alnaturalismo astorico su cui si ...

Spieghiamo il presunto mistero dei «codici militari americani» nella ... Open

Anche chi realizza volantini con i volti delle presunte borseggiatrici rischia di incorrere nel reato di diffamazione: a Fanpage ...Per spiegare l’invasione dell’Ucraina del 24 febbraio 2022, le autorità russe hanno introdotto delle definizioni quali ‘operazione militare speciale’ e ‘occidente collettivo’ (presunto istigatore del ...