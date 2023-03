Spese per la Difesa, il conto potrebbe arrivare a 25 miliardi di euro (Di giovedì 30 marzo 2023) L’ultimo allarme è stato lanciato dal sempre puntuale Osservatorio sulle Spese militari Milex: “Sarà di almeno 25 miliardi di euro il costo degli investimenti straordinari in nuovi armamenti se il ministro della Difesa Guido Crosetto recepirà le proposte che i Capi di Stato di maggiore di Esercito, Marina e Aeronautica hanno avanzato nelle loro audizioni programmatiche alle Commissioni Difesa di Camera e Senato”. Il governo pronto a spendere 7 miliardi per aeroporti e veicoli militari. Ma il conto delle Spese per la Difesa può arrivare a 25 miliardi Un vero e proprio programma di riarmo che quantomeno spiazza anche perché, evidentemente, avrebbe un notevole impatto sui bilanci statali, giustificato dai ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 marzo 2023) L’ultimo allarme è stato lanciato dal sempre puntuale Osservatorio sullemilitari Milex: “Sarà di almeno 25diil costo degli investimenti straordinari in nuovi armamenti se il ministro dellaGuido Crosetto recepirà le proposte che i Capi di Stato di maggiore di Esercito, Marina e Aeronautica hanno avanzato nelle loro audizioni programmatiche alle Commissionidi Camera e Senato”. Il governo pronto a spendere 7per aeroporti e veicoli militari. Ma ildelleper lapuòa 25Un vero e proprio programma di riarmo che quantomeno spiazza anche perché, evidentemente, avrebbe un notevole impatto sui bilanci statali, giustificato dai ...

