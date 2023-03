Spermiogramma | l’esame per valutare la fertilità maschile

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 30 marzo 2023)del liquido seminale, meglio noto come, è il test diagnostico principale per la valutazione dellae della salute riproduttiva. In Humanitas Gavazzeni di Bergamo è possibile svolgere, in forma privata, chiamando al numero 035.4204500 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13) oppure prenotando di persona presso gli sportelli d’accettazione dell’ospedale (edificio D piano terra), che prevede la valutazione qualitativa e quantitativa del plasma seminale e degli spermatozoi, cellule riproduttrici maschili. I dati della letteratura scientifica sono concordi nell’evidenziare un netto e progressivo declino nella produzione di spermatozoi nel corso dell’ultimo secolo, rendendo sempre più importante il ruolo dello ...