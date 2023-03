Spalletti prende tempo: non ha ancora risposto alla proposta di rinnovo di De Laurentiis (Il Giornale) (Di giovedì 30 marzo 2023) Marcello Di Dio scrive del rinnovo di Luciano Spalletti con il Napoli su Il Giornale. Il tecnico non ha ancora risposto alla proposta di prolungamento che gli ha presentato il presidente del club, Aurelio De Laurentiis. Per ora è interessato solo a chiudere al meglio campionato e Champions. Riflette sul futuro, soprattutto teme due cose: che l’esperienza di quest’anno sia difficilmente ripetibile e, soprattutto, la possibile cessione dei big del Napoli. Se arrivasse una mega offerta da un club europeo, Spalletti potrebbe accettare. Il quotidiano scrive: “Il contratto del tecnico scadrà formalmente a giugno, ma la società al momento della firma nell’estate 2021 si riservò la possibilità di far scattare unilateralmente un’opzione per la ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 marzo 2023) Marcello Di Dio scrive deldi Lucianocon il Napoli su Il. Il tecnico non hadi prolungamento che gli ha presentato il presidente del club, Aurelio De. Per ora è interessato solo a chiudere al meglio campionato e Champions. Riflette sul futuro, soprattutto teme due cose: che l’esperienza di quest’anno sia difficilmente ripetibile e, soprattutto, la possibile cessione dei big del Napoli. Se arrivasse una mega offerta da un club europeo,potrebbe accettare. Il quotidiano scrive: “Il contratto del tecnico scadrà formalmente a giugno, ma la società al momento della firma nell’estate 2021 si riservò la possibilità di far scattare unilateralmente un’opzione per la ...

