Spaccio di droga nel Parco Groane, altri tre arresti dei carabinieri (Di giovedì 30 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Tre arresti per Spaccio di droga nei boschi delle Groane tra Cesano Maderno, Ceriano Laghetto e Cogliate. Nei giorni scorsi i carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno hanno arrestato in flagranza di reato un 34 enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora. L’uomo alla vista dei militari ha tentato la fuga approfittando ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 30 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Treperdinei boschi delletra Cesano Maderno, Ceriano Laghetto e Cogliate. Nei giorni scorsi idella Tenenza di Cesano Maderno hanno arrestato in flagranza di reato un 34 enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora. L’uomo alla vista dei militari ha tentato la fuga approfittando ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NDroghe : '#marijuana, per un totale di circa 63 grammi' #30marzo #rassegnastampa #droga #sicurezza #salute #proibizionismo… - buongior1 : SPACCIO DI DROGA NEI BOSCHI VARESINI - GDS_it : #Marsala, altre 8 misure cautelari per spaccio di droga. I provvedimenti sono il frutto delle indagini scaturite ne… - NikiBarba : RT @GDS_it: I carabinieri di Trapani hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, madre e figlio, di 62 e 35 anni h… - AnsaCalabria : Droga:in casa 1,3 chili di sostanza stupefacente, arrestato. Cosenza, 40enne in carcere per detenzione ai fini di s… -