Sono aperte le iscrizioni a Girls Code it Better, il programma che permette alle studentesse delle secondarie di primo e secondo grado di avvicinarsi alle Stem. Per scoprire capacità che non credevano di avere, e scegliere percorsi contro gli stereotipi (Di giovedì 30 marzo 2023) Le ragazze nelle Stem Sono ancora poche. Non le conoscono, non pensano di essere adatte. Ed è un vero peccato. Per avvicinarle a questi percorsi è nato Girls Code it Better, un’iniziativa gratuita nelle scuole secondarie di primo e secondo grado che permette alle ragazze di mettersi alla prova con progetti ideati e realizzati da loro stesse. Le scuole posSono iscriversi fino al 28 maggio. Ma anche le imprese posSono farlo, per sostenere il progetto “adottando” una scuola. Due ragazze si avvicinano alle Stem grazie a un’attività con Girls Code it ... Leggi su iodonna (Di giovedì 30 marzo 2023) Le ragazze nelleancora poche. Non le conoscono, non pensano di essere adatte. Ed è un vero peccato. Per avvicinarle a questiè natoit, un’iniziativa gratuita nelle scuoledicheragazze di mettersi alla prova con progetti ideati e realizzati da loro stesse. Le scuole posiscriversi fino al 28 maggio. Ma anche le imprese posfarlo, per sostenere il progetto “adottando” una scuola. Due ragazze si avvicinanograzie a un’attività conit ...

