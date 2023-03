Sondaggi elettorali Emg | sempre su il PD | scende il centrodestra

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il PD guadagna voti a spese degli alleati, tra i leader Draghiil più popolare Secondo Emg continua la crescita del PD. L’effetto Schlein non si è esaurito. Vi è da dire che idell’istituto di Masia non danno il suo partito ai livelli di altri, che lo stimano già oltre il 20%. Tuttavia registrano un buon aumento anche questa settimana, lo vedono salire di mezzo punto dal 18,4% al 18,9%. A spese di chi? Probabilmente di Sinistra Italiana/Verdi e +Europa. Entrambi gli alleati perdono due decimali e vanno rispettivamente al 2,7% e al 2,2%. Non, per questa volta, al Movimento 5 Stelle, che ritocca il dato di settimana scorsa salendo del 0,1% al 16,6%. Non è stata invece una settimana positiva per ilche complessivamente perde il 0,4%. Fratelli d’Italia ...