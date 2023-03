Soleil Sorge prosegue la nuova avventura televisiva e rivela l’arrivo di un progetto meraviglioso (Di giovedì 30 marzo 2023) Soleil Sorge ha intrapreso una nuova avventura televisiva: la giovane imprenditrice rivela l’arrivo di un nuovo progetto Soleil Sorge ha da poco intrapreso una nuova avventura televisiva in compagnia di quattro amiche. L’ex gieffina sta conquistando sempre di più l’affetto del pubblico grazie alla carriera variegata che è riuscita a costruire con determinazione e tenacia. La Sorge dopo aver lanciato il suo primo brand di costumi e non solo dal nome “State of Soleil”, ha esordito anche in libreria col suo primo romanzo. Dallo scorso settembre Soleil co-conduce in compagnia di Pierpaolo Pretelli il format “GFVip Party” ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 marzo 2023)ha intrapreso una: la giovane imprenditricedi un nuovoha da poco intrapreso unain compagnia di quattro amiche. L’ex gieffina sta conquistando sempre di più l’affetto del pubblico grazie alla carriera variegata che è riuscita a costruire con determinazione e tenacia. Ladopo aver lanciato il suo primo brand di costumi e non solo dal nome “State of”, ha esordito anche in libreria col suo primo romanzo. Dallo scorso settembreco-conduce in compagnia di Pierpaolo Pretelli il format “GFVip Party” ...

