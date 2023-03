SOCIAL CALCIO – Napoli, Kvaratskhelia è miglior giocatore del mese di marzo della Serie A: le reazioni dei tifosi (Di giovedì 30 marzo 2023) SOCIAL CALCIO – Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, è stato nominato dalla Serie A il miglior giocatore del mese di marzo Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, è stato nominato dalla Lega Serie A il miglior giocatore del mese di marzo per la seconda volta consecutiva. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Milan, in programma domenica 2 aprile 2023 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Ecco le reazioni dei tifosi sul web. Arte in movimento..Non ti fermare ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 marzo 2023)– Khvicha, attaccante del, è stato nominato dallaA ildeldiKhvicha, attaccante del, è stato nominato dalla LegaA ildeldiper la seconda volta consecutiva. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di-Milan, in programma domenica 2 aprile 2023 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di. Ecco ledeisul web. Arte in movimento..Non ti fermare ...

