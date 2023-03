Snowboard | ai Campionati Italiani nel PSL si impongono Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso

(Di giovedì 30 marzo 2023) Terminata la Coppa del Mondo, va a concludersi definitivamente la stagione delloparallelo: oggi spazio al PSL per quanto riguarda iin quel di Cortina. Al maschile sulle Dolomiti ad imporsi è. L’atleta del Centro Sportivo Esercito precede l’eterno Roland Fischnaller (C.S. Esercito), mentre è terzo Edwin Coratti (Gruppo Sportivo Fiamme Oro). Tra le donne vince(G.S. Fiamme Gialle) battendo nella Big Final Elisa Caffont (C.S. Esercito), mentre terza è Elisa Fava (S.C. Borgata Sestriere). Domani spazio al PGS. Foto: FISI/Pentaphoto

Terminata la Coppa del Mondo, va a concludersi definitivamente la stagione dello snowboard parallelo: oggi spazio al PSL per quanto riguarda i Campionati Italiani in quel di Cortina. Al maschile sulle Dolomiti ad imporsi è Daniele Bagozza. L'atleta del Centro Sportivo Esercito precede l'eterno Roland Fischnaller (C.S. Esercito), mentre è terzo Edwin Coratti (Gruppo Sportivo Fiamme Oro). Tra le donne vince Lucia Dalmasso (G.S. Fiamme Gialle) battendo nella Big Final Elisa Caffont (C.S. Esercito), mentre terza è Elisa Fava (S.C. Borgata Sestriere). Domani spazio al PGS.