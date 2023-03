Siviglia | Gonzalo Montiel accusato di violenza sessuale aggravata

(Di giovedì 30 marzo 2023), campione del mondo con l’Argentina in forza al, è statoIl difensore dele dell’Argentina Campione del Mondo,, èdi. A comunicarlo l’avvocato della vittima, Raquel Hermida. I fatti risalirebbero al 1 gennaio 2019 durante una festa di compleanno a casa del giocatore. La ragazza, sarebbe stata violentata dal difensore e da altre persone, dopo aver perso conoscenza in seguito ad alcuni drink bevuti. L’entourage del giocatore l’avrebbe in seguito poi minacciata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

