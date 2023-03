Sivasspor-Fiorentina, il duro provvedimento dopo l’aggressione a Bianco (Di giovedì 30 marzo 2023) Sono arrivati i duri provvedimenti in riferimento alla partita di Conference League Sivasspor-Fiorentina e in particolar modo sull’aggressione al calciatore viola Bianco. A colpire il giocatore sarebbe stato un tifoso, poi arrestato. A fare chiarezza è stata la UEFA: “ordinata la chiusura dello stadio di Sivasspor Kulübü durante la prossima partita di competizione UEFA in cui Sivasspor Kulübü giocherà come squadra di casa, per problemi di ordine pubblico, invasione del campo di gioco e mancata protezione dell’area di gioco contro gli intrusi. Sospeso il giocatore di Sivasspor Kulübü, il signor Arslan Hakan, per un totale di 3 partite di competizione UEFA per le quali sarebbe altrimenti idoneo, per aver aggredito un altro giocatore”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 30 marzo 2023) Sono arrivati i duri provvedimenti in riferimento alla partita di Conference Leaguee in particolar modo sulal calciatore viola. A colpire il giocatore sarebbe stato un tifoso, poi arrestato. A fare chiarezza è stata la UEFA: “ordinata la chiusura dello stadio diKulübü durante la prossima partita di competizione UEFA in cuiKulübü giocherà come squadra di casa, per problemi di ordine pubblico, invasione del campo di gioco e mancata protezione dell’area di gioco contro gli intrusi. Sospeso il giocatore diKulübü, il signor Arslan Hakan, per un totale di 3 partite di competizione UEFA per le quali sarebbe altrimenti idoneo, per aver aggredito un altro giocatore”. L'articolo CalcioWeb.

