Sinner-Ruusuvuori replica in tv: orario e canale quarti Masters 1000 Miami (Di giovedì 30 marzo 2023) Le indicazioni per seguire in differita/replica l’incontro di quarti di finale tra Jannik Sinner ed Emiil Ruusuvuori al Masters 1000 di Miami. La sfida tra l’azzurro e il tennista finlandese, a causa della pioggia caduta in Florida, è stata l’unica finora andata in scena per quanto concerne il tabellone maschile. Sky Sport riproporrà nel corso della giornata l’incontro sui propri canali di riferimento Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) manderà in onda in chiaro la partita alle ore 09:00 e alle ore 14:00. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Le indicazioni per seguire in differita/l’incontro didi finale tra Janniked Emiilaldi. La sfida tra l’azzurro e il tennista finlandese, a causa della pioggia caduta in Florida, è stata l’unica finora andata in scena per quanto concerne il tabellone maschile. Sky Sport riproporrà nel corso della giornata l’incontro sui propri canali di riferimento Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre Supertennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky) manderà in onda in chiaro la partita alle ore 09:00 e alle ore 14:00. SportFace.

