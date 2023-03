Sinner-Ruusuvuori 6-3, 6-1: highlights e sintesi. Match mai in discussione – VIDEO (Di giovedì 30 marzo 2023) Una vittoria di grande concretezza. Match mai in discussione tra Jannik Sinner ed Emil Ruusuvuori, valido per i quarti di finale del Masters1000 di Miami. L’altoatesino ha avuto la meglio nel confronto con il finlandese in maniera netta, sullo score di 6-3 6-1. Non fluido come nella sfida contro il russo Andrey Rublev Sinner, bravissimo però a interpretare alla perfezione i momenti importanti del confronto. Da sottolineare, poi, come l’interruzione a causa della pioggia, sul 2-0 per l’azzurro nel secondo set, non abbia minimamente scombussolato la sua azione anzi…Jannik ha espresso un tennis molto più convincente in risposta, gestendo in maniera autorevoli i turni al servizio. Si sono visti alcuni vincenti, specialità della casa, come dei rovesci incrociati stupendi, alternati a traiettorie lungolinea ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) Una vittoria di grande concretezza.mai intra Janniked Emil, valido per i quarti di finale del Masters1000 di Miami. L’altoatesino ha avuto la meglio nel confronto con il finlandese in maniera netta, sullo score di 6-3 6-1. Non fluido come nella sfida contro il russo Andrey Rublev, bravissimo però a interpretare alla perfezione i momenti importanti del confronto. Da sottolineare, poi, come l’interruzione a causa della pioggia, sul 2-0 per l’azzurro nel secondo set, non abbia minimamente scombussolato la sua azione anzi…Jannik ha espresso un tennis molto più convincente in risposta, gestendo in maniera autorevoli i turni al servizio. Si sono visti alcuni vincenti, specialità della casa, come dei rovesci incrociati stupendi, alternati a traiettorie lungolinea ...

