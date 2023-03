Sinner è sicuro | le sue parole infiammano i tifosi

(Di giovedì 30 marzo 2023) L’italiano batte Ruusuvuori e raggiunge la seconda semifinale consecutiva di un Master 1000: le sue dichiarazioni a fine partita PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Janniksta imboccando la strada dei più forti. Inizia a non fare più notizia una sua vittoria. Anche se si tratta di un match che lo porta per Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... apicella57 : RT @Ilsuperbo89: Ormai #Sinner è mood Top 10.Sicuro e combattivo,ben piantato. Le aspettative si alzano. Doppia SF 1000 di fila per lui.È u… - Ilsuperbo89 : Ormai #Sinner è mood Top 10.Sicuro e combattivo,ben piantato. Le aspettative si alzano. Doppia SF 1000 di fila per… - Sebastiano73 : @rossoneromondo se permetti, dopo la tua speranza di un Sinner/Sonego in finale, normale mi gratti sentendoti così… - solounastella : RT @GiusvaPulejo: Progressi di #Sinner evidenti. Più strutturato a livello fisico, più sicuro nel gioco offensivo, ancora più rapido (era g… - antoniolm21 : @Torrenapoli1 Rublev è 7, non 5. Ma questo non toglie la grandissima prestazione di Sinner, quest’anno lo vedo molt… -

Di, il mio livello è stato ottimo, mi sono sentito bene in campo, quindi spero di poter continuare così anche nella prossima partita". Ruusuvuori è avvertito: Jannikha messo una marcia ...Ma diilvisto in campo è stato aldilà di ogni possibile scusa: praticamente ingiocabile. "Contro lui non è mai facile - ha detto alla fine - visto che è un giocatore molto potente. Ho ...... non ha i messi tecnici per rompere il gioco di, che se parte avanti non lo prendi e ora ha ... Ma l'anno scorso Jannik era un po' diverso e molto menoe convinto di oggi. ...

Sinner sicuro: "Alcaraz più avanti, ma posso raggiungerlo" SuperTennis

La semifinale del Masters 1000 di Miami con in campo Jannik Sinner si terrà (condizioni meteo permettendo) venerdì 31 marzo, con orario da stabilire (pressoché sicuro che sarà nella sessione serale, a ...Per Sinner si tratta della terza semifinale in un Atp 1000, la seconda a Miami e la seconda consecutiva dopo l'dian Wells. (La Stampa) Solido, sicuro, potente e continuo, Jannik Sinner vince e ...