Sinner è inarrestabile | vola in semifinale a Miami battendo Ruusuvuori 2-0

(Di giovedì 30 marzo 2023) Una vittoria agevole, sul velluto, mai in discussione. Jannikbatte 6-3, 6-1 il finlandese Emil, (n°54 del mondo), ai quarti di finale dell’Atp 1000 di. L’azzurro si era aggiudicato il primo set, ed era in vantaggio per 2-0 nel secondo quando la partita è stata interrotta per pioggia. Più di due ore di pausa: ma il giocatore altoatesino non è mai stato impensierito dal rivale, e nel secondo setnon è riuscito a tenergli testa. Per il ventunenne si tratta della secondain un 1000 nel giro di due settimane e la terza della sua carriera: così diventa anche l’italiano con più semifinali nei Masters 1000, a pari merito con Fabio Fognini. Numeri che promettono di crescere ancora: Jannik è il settimo giocatore a raggiungere le semifinali nel Double americano nella ...

