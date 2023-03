Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : INARRESTABILE SINNER ?????? Jannik domina in maniera schiacciante Emil Ruusuvuori, costretto a giocare come non può fa… - mauri48aho : RT @WeAreTennisITA: INARRESTABILE SINNER ?????? Jannik domina in maniera schiacciante Emil Ruusuvuori, costretto a giocare come non può fare,… - leftsnoopy : RT @WeAreTennisITA: INARRESTABILE SINNER ?????? Jannik domina in maniera schiacciante Emil Ruusuvuori, costretto a giocare come non può fare,… - Barbara68545184 : RT @fattoquotidiano: Sinner è inarrestabile: vola in semifinale a Miami battendo Ruusuvuori 2-0 - RCrudeli : RT @WeAreTennisITA: INARRESTABILE SINNER ?????? Jannik domina in maniera schiacciante Emil Ruusuvuori, costretto a giocare come non può fare,… -

Una vittoria agevole, sul velluto, mai in discussione. Jannik batte 6 - 3, 6 - 1 il finlandese Emil Ruusuvuori , (n°54 del mondo), ai quarti di finale dell' Atp 1000 di Miami . L'azzurro si era aggiudicato il primo set, ed era in vantaggio per 2 - 0 nel secondo quando il match è stato sospeso per pioggia. Jannik prosegue la sua marcia e approda in semifinale a Miami . Il tennista altoatesino liquida con il punteggio di 6 - 3 6 - 1, il finlandese Emil Ruusuvuori , numero 54 del mondo. Le parole di Sinner dopo il successo contro Ruusuvuori: "Lo conosco bene, non è mai facile affrontarlo. Ho vinto i punti importanti, non ..."

Una vittoria agevole, sul velluto, mai in discussione. Jannik Sinner batte 6-3, 6-1 il finlandese Emil Ruusuvuori, (n°54 del mondo), ai quarti di finale dell’Atp 1000 di Miami. L’azzurro si era ...Jannik Sinner prosegue la sua marcia inarrestabile e approda in semifinale a Miami. Il tennista altoatesino liquida con il punteggio di 6-3 6-1, il finlandese Emil Ruusuvuori, numero 54 del mondo, in ...