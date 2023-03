Sinner conquista la semifinale a Miami. Battuto Ruusuvuori in due set (Di giovedì 30 marzo 2023) Jannik Sinner si qualifica per le semifinali nel "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 della stagione (combined con il terzo Wta 1000 del 2023) dotato di un montepremi pari a 8.800.000 dollari che si ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 30 marzo 2023) Janniksi qualifica per le semifinali nel "Open", secondo Atp Masters 1000 della stagione (combined con il terzo Wta 1000 del 2023) dotato di un montepremi pari a 8.800.000 dollari che si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bertolca10 : Alla ripresa, Jannik #Sinner batte 6-1 Ruusuvuori nel secondo set. Altra gara da top per il pusterese che conquista… - Nerys__ : #Sinner conquista il break, Ruusuvuori va in rete di dritto dopo uno scambio in cui l’italiano lo mette sotto press… - codeghino10 : RT @Eurosport_IT: Una partita perfetta quella di Sinner che straccia Rublev e accede ai quarti di finale ?????? #EurosportTENNIS | #MiamiOpen… - martamaimone : RT @Eurosport_IT: Una partita perfetta quella di Sinner che straccia Rublev e accede ai quarti di finale ?????? #EurosportTENNIS | #MiamiOpen… - kadei15 : RT @Eurosport_IT: Una partita perfetta quella di Sinner che straccia Rublev e accede ai quarti di finale ?????? #EurosportTENNIS | #MiamiOpen… -