Sinner batte pioggia e Ruusuvuori | ora attende la supersfida

L'azzurro, come previsto, non ha problemi contro il finlandese nonostante la lunga interruzione per maltempo: seconda semifinale 1000 consecutiva

MIAMI (Usa) - Un'altra vittoria per certificare un momento magico, un altro successo per crescere ulteriormente e puntare dritto verso l'obiettivo finale. Nella notte italiana Jannikha battuto il finlandese Emil Ruusuvuori conquistando la semifinale al torneo di Miami.La pioggia non ferma Jannik, che nonostante la gara condizionata dal maltempo, con il match interrotto per più di due ore,senza difficoltà Emil Ruusuvuori (numero 54 del mondo) e raggiunge per la terza volta nella ...Le parole didopo il successo contro Ruusuvuori Grande felicità perdopo la vittoria contro Ruusuvuori: "Lo conosco bene, non è mai facile affrontarlo. Ho vinto i punti importanti, non ...

Miami, Sinner batte Ruusuvuori e vola in semifinale Corriere dello Sport

Sinner aveva già battuto il 23enne di Helsinki in quattro dei cinque precedenti confronti diretti, due dei quali giocati proprio a Miami nelle ultime due edizioni. In semifinale l'azzurro affronterà o ...Anzi: l'italiano si prende un altro turno in battuta e chiude sul 6-1, lasciando solo le briciole a Ruusuvuori. Per Sinner è la seconda semifinale nel giro di due settimane, dopo Indian Wells. E, ...