Singo e Nzola | un mercato di opportunità per la Roma

(Di giovedì 30 marzo 2023)- In corsa per il quarto posto e ai quarti di Europa League, ma per laè anche già tempo di pianificare la prossima stagione. Quindi studiare il prossimo, quindi andare a caccia di ...

ROMA - In corsa per il quarto posto e ai quarti di Europa League, ma per la Roma è anche già tempo di pianificare la prossima stagione. Quindi studiare il prossimo mercato, quindi andare a caccia di ......della società capitolina a cominciare dall'interesse per l'attaccante dello Spezia Mbala, che ... Mentre per la fascia destra salgono le quotazione didopo il buon campionato con il Torino. ...Tiago Pinto è già al lavoro e starebbe pensando acome nomi nuovi del mercato giallorosso. Lo scrive ...

Singo e Nzola, un mercato di opportunità LAROMA24

Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, due giocatori in scadenza nel 2024 potrebbero fare al caso dalla Roma e hanno attirato l’attenzione dello Special One: Wilfried Singo, terzino del Torino, ...Dybala e Smalling pronti a restare con la permanenza di Mourinho anche per il prossimo anno. I sacrificabili sul mercato potrebbero essere Abraham e Ibanez per rispettare il Financial Fair Play. Sing ...