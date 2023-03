(Di giovedì 30 marzo 2023)ha lasciato l'Sandi Milano dove era ricoverato da lunedì per effettuare delle visite di controllo, che si sono protratte per alcuni giorni. . 30 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi è ricoverato da ieri sera al San Raffaele di Milano. Secondo quanto si è appreso, il leader di Fo… - ultimora_pol : Silvio #Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele @ultimora_pol - stanzaselvaggia : A Londra debutta il musical sulla storia di Silvio Berlusconi. - rep_milano : Silvio Berlusconi dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano - DonDinDanL777 : @ToxMagato Il Pnrr non è di Conte, non è di Draghi. Il Pnrr l'ha scritto, voluto e ideato Silvio Berlusconi: era a… -

ha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da lunedì per effettuare delle visite di controllo, che si sono protratte per alcuni ...A quanto si apprende, l'ex presidente del Consigliodovrebbe lasciare l'ospedale San Raffaele di Milano oggi 30 marzo dopo mezzogiorno. Questo smentisce le voci circolate ieri di una possibile dimissione ritardata di alcuni giorni. Il ......(maggio '94); e promotore dell'apertura dei 'palazzi' alle visite guidate, come membro del 'Comitato per i giovani e le Istituzioni repubblicane'. ''Il prof. Marino - ha detto il ...

Silvio Berlusconi ha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da lunedì per effettuare delle visite di controllo, che si sono protratte per alcuni giorni.Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da lunedì per effettuare visite di controllo che si sono protratte per alcuni giorni.