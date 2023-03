Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele

(Di giovedì 30 marzo 2023) Milano, 30 mar. (Adnkronos Salute) - Il leader di Forza Italiaè statodall'ospedale Sandi Milano. Era entrato lunedì 27 marzo per controlli di routine, secondo quanto si era appreso. L'ultimo ricovero dial Sanrisaliva a gennaio dello scorso anno. L'ex premier era stato ricoverato a gennaio 2022 per un'infezione partita dalle vie urinarie e trattata con una forte cura antibiotica.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi è ricoverato da ieri sera al San Raffaele di Milano. Secondo quanto si è appreso, il leader di Fo… - ultimora_pol : Silvio #Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele @ultimora_pol - stanzaselvaggia : A Londra debutta il musical sulla storia di Silvio Berlusconi. - blidonni : RT @ultimora_pol: Silvio #Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele @ultimora_pol - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Milano, Silvio Berlusconi dimesso da Ospedale San Raffaele - -

MILANO.è stato dimesso questa mattina, intorno alle 13.45 dall'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da lunedì per dei controlli di routine. È andato via in auto senza ...Milano, 30 mar. - Il leader di Forza Italiaè stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano. Era entrato lunedì 27 marzo per controlli di routine, secondo quanto si era appreso. L'ultimo ricovero dial San ...ha lasciato poco fa l'ospedale San Raffele di Milano, dove era ricoverato da lunedì sera 27 marzo. A comunicare le dimissioni del patron del Monza e presidente di Forza Italia, è ...

Silvio Berlusconi dimesso dall'ospedale San Raffaele - Politica Agenzia ANSA

Silvio Berlusconi ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da lunedì per effettuare delle visite di controllo, che si sono protratte per alcuni giorni.Milano, 30 marzo 2023 – Silvio Berlusconi ha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da lunedì per effettuare delle visite di controllo, che si sono protratte per alcuni giorni.