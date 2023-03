Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele

(Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Il leader di Forza Italiaè statodall’ospedale Sandi Milano. Era entrato lunedì per controlli di routine, secondo quanto si era appreso. L’ultimo ricovero dial Sanrisaliva a gennaio dello scorso anno. L’ex premier era stato ricoverato a gennaio 2022 per un’infezione partita dalle vie urinarie e trattata con una forte cura antibiotica. L'articolo proviene da Italia Sera.

ha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano dove era r icoverato da lunedì per effettuare delle visite di controllo, che si sono protratte per alcuni giorni.

(ANSA) - ROME, MAR 30 - Ex-premier and Forza Italia leader Silvio Berlusconi was discharged on Thursday from Milan's San Raffaele hospital. The 86-year-old media billionaire was admitted to the ...Silvio Berlusconi ha lasciato quest'oggi l'ospedale San Raffaele di Milano, dove si era recato lo scorso lunedì per sottoporsi ad alcuni accertamenti di routine. Il Cavaliere ha lasciato la struttura ...