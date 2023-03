Silvia Califano | vita privata e carriera

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Franco Califano, chi sono la moglie Rita Di Tommaso e la figlia Silvia: età e rapporto -

è la figlia del celebre cantante romano Franco. Lontana dal mondo dello spettacolo, in passato è stata una ballerina classica ed oggi ha una scuola di danza a Trieste. Ha ...Nonostante il rapporto burrascoso con il defunto padre Franco,non ha mai cercato la fama ed è rimasta lontana dai ...... gli arrangiamenti dei classici di Astori Piazzolla e le musiche originali Luca Salvadori, le luci di Carlo Cerri e i costumi, lo spettacolo è prodotto con il contributo di Regione ...

Chi è Silvia Califano Età, madre e vita privata della figlia di Franco Tag24

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Nella puntata di oggi, quella di ...Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Nella puntata di oggi, quella di ...