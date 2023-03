Sicilia, al test antidroga si presenta solo la metà dei consiglieri regionali. L’esito? Rimarrà segreto per la privacy. M5s: “Trovata inutile” (Di giovedì 30 marzo 2023) Un banchetto è piazzato davanti a una porta aperta. Sul muro, l’insegna verde con su scritto “infermeria”. È il luogo nel quale il presidente dell’Assemblea regionale Siciliana Gaetano Galvagno si sottopone, primo tra i consiglieri regionali Siciliani, al test tossicologico, attraverso il prelievo di qualche capello. “Abbiamo dato un esempio, lanciato un segnale”, rinvendica il vertice del Parlamento Siciliano, davanti a una ressa di telecamere e taccuini. Al locale si arriva da una scala che collega con la biblioteca di Palazzo dei Normanni. Siamo nel cuore delle istituzioni Siciliane. L’ex Iena Ismaele La Vardera è il secondo a sottoporsi al test. Ma è il promotore dell’iniziativa, lanciata in Aula alcuni giorni fa, in qualità di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Un banchetto è piazzato davanti a una porta aperta. Sul muro, l’insegna verde con su scritto “infermeria”. È il luogo nel quale il presidente dell’Assemblea regionalena Gaetano Galvagno si sottopone, primo tra ini, altossicologico, attraverso il prelievo di qualche capello. “Abbiamo dato un esempio, lanciato un segnale”, rinvendica il vertice del Parlamentono, davanti a una ressa di telecamere e taccuini. Al locale si arriva da una scala che collega con la biblioteca di Palazzo dei Normanni. Siamo nel cuore delle istituzionine. L’ex Iena Ismaele La Vardera è il secondo a sottoporsi al. Ma è il promotore dell’iniziativa, lanciata in Aula alcuni giorni fa, in qualità di ...

