Siccità, che agricoltura ci aspetta (Di giovedì 30 marzo 2023) Nella zona della Pianura padana, che produce il 40% del Pil nazionale, gli esperti parlano di un rischio non solo ambientale ma anche sociale. Gli agricoltori: “Seminiamo sulla polvere” Leggi su wired (Di giovedì 30 marzo 2023) Nella zona della Pianura padana, che produce il 40% del Pil nazionale, gli esperti parlano di un rischio non solo ambientale ma anche sociale. Gli agricoltori: “Seminiamo sulla polvere”

