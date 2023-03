Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DavidPuente : 3/ L'importo richiesto da SIAE sarebbe stato aumentato da quest'ultima del 310% rispetto a quello del precedente ac… - spourvendier : RT @DavidPuente: 3/ L'importo richiesto da SIAE sarebbe stato aumentato da quest'ultima del 310% rispetto a quello del precedente accordo.… - staticisorrisi : @therealfrenzo @trash_italiano Considerato quanto una canzone può diventare virale e vendere a seguito dei social s… - EdoardoQuaquini : RT @DavidPuente: 3/ L'importo richiesto da SIAE sarebbe stato aumentato da quest'ultima del 310% rispetto a quello del precedente accordo.… - FasuloGianni : RT @DavidPuente: 3/ L'importo richiesto da SIAE sarebbe stato aumentato da quest'ultima del 310% rispetto a quello del precedente accordo.… -

Da Meta decisione unilaterale 'Molti contenuti tutelati dallasono ancora presenti sulla ...Nastasi 'ne è dimostrazione il fatto, anche questo dichiarato pubblicamente, che i nostri ...i rilevamenti della, da gennaio a settembre 2022 il numero complessivo degli "spettacoli" è stato pari a 24.119, con circa 13 milioni di "ingressi", mentre la spesa al botteghino ha ...... che ha aggiunto come Meta abbia progressivamente aumentato l'offerta nel corso della trattativa, senza mai poter accontentareMeta, "i diritti di licenza erano sostanzialmente gli ...

Siae, secondo Meta ha chiesto troppi soldi per la musica sui social WIRED Italia

Secondo Meta, la SIAE ha chiesto un aumento del 310% per l'accordo di licenza relativo ai brani musicali italiani, ma la SIAE afferma che non è vero. Nuova puntata dello scontro tra Meta e SIAE, reso ...In realtà, è successo esattamente il contrario», dichiara Mazzetti. Nastasi contro-replica: falsa la dichiarazione di Meta secondo la quale «Siae si è rifiutata di accettare qualsiasi offerta che ...