Shark Emcee | artista di Benevento | annuncia il disco ufficiale per Dischi Rurali

(Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo il successo di Accussì Mò, Na man’ aizàt’ e Vip, singoli che hanno portatoa rilanciarsi sulla scena anche grazie a un ottimo risultato radiofonico, l’sannita pubblica il brano Quello che so. Quarto estratto, è l’ultimo prima della pubblicazione delprevista per il 14 Aprile e uno dei più rappresentativi dell’intero progetto. Affiancato dall’Etichettagraficacon distribuzione Artist First, il brano è disponibile su tutti gli store digitali e su youtube con un visual video. Il pioniere del Rap made in Sannio aveva già pubblicato alcuni progetti non ufficiali come La Trappola nel 2007 e Made in Sann-Yo nel 2010. Con Quello che so, prodotto da Darry Bryan, l’mette un punto fermo riconfermandosi ...

Shark Emcee, pioniere del rap Beneventano, annuncia il disco Lacasadelrap

Dopo tanti anni di militanza sulla scena è giunto il momento per Shark Emcee di suggellare il suo percorso con la pubblicazione di un album ufficiale. Dopo le anticipazioni avvenute lo scorso anno inf ...