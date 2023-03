Sfogo di Orietta Berti | “Prepotenza | arroganza e maleducazione!”

(Di giovedì 30 marzo 2023) Se nei primi mesi del GF Vip 7è stata più cauta nei giudizi, ultimamente ha messo il turbo e non risparmia stoccate a nessuno. L’opinionista ha avuto anche unocontro l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo: “Edoardo e Antonella esagerano! Questa storia si sgonfierà come un palloncino. Lei fa la sceneggiata e io le riconosco, perché ne ho viste tante nella mia vita di queste sceneggiate. Sono da 57 anni in questo ambiente! Senti cara, cerca di essere più te stessa. Tu sei un’arrogante vera! Ora che ho fatto il mioprenderò le goccine stanotte. Antonella sta soffrendo? ma finitela, lasciamo perdere che con quella lacrime…”, loal GF Vip Party. Ospite di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli,...

Lodella prima finalista: 'Non mi avete fatto vedere nemmeno una clip' Di recente Oriana ... Intanto la venezuelana è rimasta sconvolta quandoBerti le ha detto: 'Ti conviene vincere poi a ...Il nuovodiBerti contro la famiglia Fiordelisi Sui social networkè ritornata a parlare nuovamente il comportamento tenuto dalla famiglia di Antonella nei suoi confronti, ...'Non commento le volgarità, falsità e le cattiverie che la famiglia di Antonella ha avuto nei miei riguardi e dei miei famigliari...':Berti si è lasciata andare a un lungosul suo profilo Instagram dopo l'ultima diretta del GfVip . L'opinionista del reality di Canale 5 ha spesso avuto delle discussioni con una ormai ex ...

