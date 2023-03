Sfoglie salate senza lievito | un aperitivo veloce e goloso!

Leggi su donnaup

(Di giovedì 30 marzo 2023) Se avete ospiti, preparate questosfizioso: i salatini frittisono di una croccantezza incredibile. Invitanti e golosi, gonfi a dismisura, sembrano quasi patatine golose, ma sono realizzati solo con uova, acqua e farina. Un pizzico di sale e il gioco è fatto. Accompagnateli con una salsina sfiziosa, un piatto di salumi o di formaggi, un intingolo speziato e sarà subito un tripudio di assoluta sfiziosità. Farete felici grandi e piccini che faranno a gara per sgranocchiarne il più possibile. Che aspettate allora? Allacciatevi il grembiule, si comincia! Per questa ricetta procuratevi: 280 grammi di farina per tutti gli usi + q.b. per spolverare 2 cucchiai di latte in polvere 1 uovo medio 90-100 ml di acqua 1 cucchiaino di sale 1 cucchiaino di brodo in polvere 2 cucchiai di zucchero 1 cucchiaio di burro q.b. di ...