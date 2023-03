Sfide e opportunità del Pnrr L’analisi di Scandizzo

Leggi su formiche

(Di giovedì 30 marzo 2023) Secondo i dati aggiornati al 25 gennaio 2023, l’Italia ha ricevuto finora 68,9 miliardi di euro di prefinanziamento del, pari al 13% dell’importo totale assegnato. L’Italia ha anche presentato alla Commissione europea il primo rapporto semestrale sullo stato di attuazione del piano, che illustra i risultati raggiunti nei primi sei mesi del 2022. Tra questi risultati figurano alcune riforme importanti tra cui la creazione di un portale unico per i servizi digitali della Pubblica amministrazione, l’avvio della riforma fiscale e l’approvazione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec). Tuttavia, sia nelle relazioni ufficiali, sia in quelle ufficiose, è palpabile il nervosismo del governo e delle altre parti coinvolte, sul progresso del Piano come insieme di progetti di investimenti. Secondo la relazione della Corte dei Conti del 28 Marzo 2023, ...