Settimana Santa e Pasqua senza il Papa? I Cardinali si dividono i riti da presiedere

Città del Vaticano – Una Settimana Santa e una Pasqua senza il Papa? Nessun problema: in Vaticano i Cardinali, visto il ricovero del Pontefice, hanno iniziato a dividersi le tante celebrazioni che compongono il cuore di tutto l'anno liturgico. "Speriamo che il Papa possa essere presente a celebrare" i riti Pasquale ma in ogni caso "abbiamo distribuito" le diverse celebrazioni, le parole del cardinale Giovanni Battista Re, Prefetto emerito della Congregazione per i vescovi e decano del Collegio Cardinalizio, che in colloquio con l'agenzia LaPresse, aggiunge: "Il giorno delle Palme celebrerà il vice decano, il cardinale Sandri. Il Giovedì Santo, al mattino ci sarà il Vicario di Roma, cioè il cardinal De Donatis mentre ...

