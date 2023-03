Sesso e religione sono stati aboliti, lo dice bene Gurrado nel suo romanzo (Di giovedì 30 marzo 2023) “Chi vuoi che voglia sentir più parlare di Sesso e di religione, saranno stati temi buoni massimo fino al 2006: la religione ormai è tramontata mentre il Sesso non vuole farlo più nessuno...”. Lo scrive Antonio Gurrado in “Atto di dolore” (Wojtek Edizioni), un romanzo sul genere del metaromanzo (c’è un personaggio che si chiama Antonio Gurrado, viene da Gravina in Puglia, ha studiato a Modena, ha insegnato a Oxford, vive a Pavia, scrive sul Foglio). Ma io sono un uomo semplice, amante del facile, non mi attirano i meccanismi, mi attirano i risultati, non mi attirano le trame, mi attirano le frasi. E qui ce ne sono alcune clamorose come, sul medesimo argomento, questa: “Il Sesso e la ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 marzo 2023) “Chi vuoi che voglia sentir più parlare die di, sarannotemi buoni massimo fino al 2006: laormai è tramontata mentre ilnon vuole farlo più nessuno...”. Lo scrive Antonioin “Atto di dolore” (Wojtek Edizioni), unsul genere del meta(c’è un personaggio che si chiama Antonio, viene da Gravina in Puglia, ha studiato a Modena, ha insegnato a Oxford, vive a Pavia, scrive sul Foglio). Ma ioun uomo semplice, amante del facile, non mi attirano i meccanismi, mi attirano i risultati, non mi attirano le trame, mi attirano le frasi. E qui ce nealcune clamorose come, sul medesimo argomento, questa: “Ile la ...

