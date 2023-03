Servillo e Bentivoglio | due intriganti Casanova a confronto Ma il modello dell’eterno seduttore esce malconcio

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il Grande Cinema è salvo. La sala del Modernissimo di Napoli è gremita per la Primissima del Ritorno di, appena presentato al Bifest di Bari. Gabriele Salvatores e Tonilanciano il passaparola: “Se vi è piaciuto, ditelo agli amici”. A me è piaciuto da pazzi. E sollevata dal dubbio se fosse o meno piaciuto a Sorrentino. Ha gradito pure lui. “Hai fatto un buon film”, ha detto a Salvatores. Magistrale l’interpretazione di Tony, che se anche recitasse l’elenco telefonico sarebbe ammaliante. E poi è cosi’ sexy la sua camminata e l’ iconica posa riflessiva con i piedi leggermente en dehors. Salvatores, premio Oscar (ma non c’è bisogno di ricordarlo), si confronta con il passare inevitabile del tempo, il fil rouge del suo film-nel-film si compone come scatole cinesi. E confessa un affondo autobiografico: ...

Oltre a Servillo e Bentivoglio, nel cast del film ci sono Sara Serraiocco, Bianca Panconi e Natalino Balasso.

Gabriele Salvatores dirige Toni Servillo e Fabrizio Bentivoglio in Il ritorno di Casanova, una riflessione sul tempo che passa e la necessità di accettare il cambiamento. In anteprima al Bif&st e in sala dal 30 marzo. La storia è quella di Leo Bernardi (Toni Servillo), affermato e acclamato regista in stato di avanzata carriera che ha scelto di mettere in scena Il ritorno di Casanova.