Serie A, le statistiche della ventottesima giornata: 150^ sfida tra Napoli e Milan (Di giovedì 30 marzo 2023) ventottesima giornata di Serie A, ecco le statistiche e le curiosità. Il turno si apre sabato primo aprile alle 15,00 con la partita Cremonese-Atalanta: la squadra nerazzurra è la formazione contro cui i grigiorossi hanno pareggiato più gare in campionato (sette su 11), completano una vittoria per i Violini e tre successi per i bergamaschi. Alle 18,00 l’Inter ospita la Fiorentina: le due compagini fanno registrare il segno X in 55 dei loro 169 match nel torneo, per il resto 70 trionfi per i nerazzurri e 44 vittorie viola. Lautaro Martinez e compagni inoltre contano più pareggi nella competizione solo con il Milan (56), mentre i gigliati hanno più X solo con la Roma (60). Alle 20,45 la Juventus riceve il Verona: dopo il successo per 1-0 del 10 novembre 2022, i bianconeri potrebbero aggiudicarsi ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023)diA, ecco lee le curiosità. Il turno si apre sabato primo aprile alle 15,00 con la partita Cremonese-Atalanta: la squadra nerazzurra è la formazione contro cui i grigiorossi hanno pareggiato più gare in campionato (sette su 11), completano una vittoria per i Violini e tre successi per i bergamaschi. Alle 18,00 l’Inter ospita la Fiorentina: le due compagini fanno registrare il segno X in 55 dei loro 169 match nel torneo, per il resto 70 trionfi per i nerazzurri e 44 vittorie viola. Lautaro Martinez e compagni inoltre contano più pareggi nella competizione solo con il(56), mentre i gigliati hanno più X solo con la Roma (60). Alle 20,45 la Juventus riceve il Verona: dopo il successo per 1-0 del 10 novembre 2022, i bianconeri potrebbero aggiudicarsi ...

