Serie A, Kvaratskhelia MVP di marzo: il georgiano ha conquistato tutti (Di giovedì 30 marzo 2023) Ha vinto (di nuovo) Khvicha Kvaratskhelia, il premio come miglior calciatore del mese. Dopo il mese di febbraio, il talento georgiano si porta a casa anche il trofeo per marzo, continuando a far innamorare i tifosi del Napoli e non solo. E' Kvara mania; un affetto incredibile circonda il grande colpo di Cristiano Giuntoli, che ha reso uno sconosciuto ai più dalla Dinamo Batumi, facendolo diventare, sotto la guida sapiente di Spalletti uno degli esterni più forti in circolazione. Khvicha Kvaratskhelia, Napoli @livephotosport La coppia Kvara-Osimhen sta facendo sognare i tifosi partenopei, che vedono sempre più vicina la conquista del tricolore. Un duo inseparabile, che continua a macinare goal e assist. Nel mese di marzo, l'esterno del Napoli è andato a segno 2 volte ed ha confezionato un assist ...

