Serie A | Inter-Fiorentina | data | orario e diretta TV

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 30 marzo 2023)TV e streaming Dopo la pausa per le Nazionali ritorna laA e lo fa con le partite della ventottesima giornata. Tra queste ci sarà anche la sfida train programma alle ore 18:00 di sabato 1 aprile: ecco come seguire il match inTV e streaming. La sfida di ‘San Siro’ tra nerazzurri e viola sarà visibile in esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi, ove previsto dall’abbonamento. La programmazione della piattaforma streaming prevede inoltre un ampio pre partita e un ampio post partita con le dichiarazioni a caldo dei protagonisti del match. dazn-og1L'articolo proviene damagazine.