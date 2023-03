Serie A | 28ª giornata | Napoli-Milan atto primo | Inter e Roma a caccia del riscatto

(Di giovedì 30 marzo 2023) BentornataA. Dopo le due settimane di stop dovute alle qualificazioni ad EURO 2024 – che hanno visto l’Italia di Roberto Mancini perdere 1-2 contro l’Inghilterra e superare 2-0 Malta – è tempo per giocatori, società e tifosi, di rituffarsi subito nel campionato italiano, che da adesso in poi entrerà decisamente nella sua fase clou. La 28ªdiA avrà inizio sabato 1 aprile, per concludersi lunedì 3. Ecco le dieci gare in programma nel prossimo turno. Politano e Theo Hernandez in– @livephotosport Cremonese-Atalanta: Gasperini si affida a Hojlund La 28ªdiA si aprirà alle ore 15:00 di sabato 1 aprile, quando allo Stadio Zini la Cremonese di Davide Ballardini ospiterà l’Atalanta di Gianpiero Gasperini. La ...

L'AIA ha reso noto che sarà Daniele Orsato della sezione di Schio a dirigere la sfida valida per la 28ª giornata della Serie A 2022/23 contro la Salernitana in programma domenica 2 aprile, alle ore