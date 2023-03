Sequestrati 219 chili di cocaina occultata in un container proveniente dal Sud America

(Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn data odierna, personale del Nucleo Polizia Economica-Finanziaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con il Comando Provinciale Guardia di Finanza di Salerno e con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Salerno, ha operato un sequestro all’interno del porto di Salerno di circa 219 chilogrammi didal Sud. In particolare, a seguito di informazioni provenienti da un rapporto di cooperazione tra Forze di Polizia a livello internazionale e di mirati controlli su tutti iprovenienti dal Sudcontenenti banane, con l’ausilio dell’infallibile fiuto del cane antidroga “Fabry”, veniva rinvenuto un primo quantitativo, pari a circa 171 kg, di stupefacente occultato in sacchi di tela, nascosti ...

